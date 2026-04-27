عبدالله لطفي يتولى منصب العضو المنتدب لتعزيز التوسع بمحفظة عقارية تتجاوز 30 مليار جنيه

تعلن شركة تطوير عقاري عن تعيين الدكتور عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا، في خطوة تستهدف دعم الهيكل التنفيذي وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة توسعية ترتكز على تنويع المحفظة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تأتي الخطوة في إطار إعادة تنظيم الإدارة التنفيذية بما يعزز التكامل بين الخبرات الاستثمارية والفنية، خاصة مع اتساع حجم المشروعات القائمة في عدد من المناطق الحيوية بشرق وغرب القاهرة، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في التوسع العمراني المستدام.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية تقودها شركة Livingyards، التابعة لمجموعة AM Group، في سياق دعم خطط التنمية العمرانية وتعزيز استثماراتها بالسوق المصرية.

وتضم محفظة الشركة مشروعات سكنية وإدارية وتجارية متعددة الاستخدامات، مع تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ ببعض المواقع، وبدء تسليم وحدات بأحد المشروعات السكنية، إلى جانب استكمال الهياكل الإنشائية لمشروعات أخرى. كما تواصل الشركة إطلاق مراحل جديدة بمواقع مختلفة، في إطار خطة تستهدف تنويع المنتجات العقارية وتوسيع قاعدة العملاء.

ويملك العضو المنتدب الجديد خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التطوير والتخطيط العمراني، شغل خلالها مناصب قيادية بعدد من الكيانات الكبرى، وأسهم في إدارة وتنفيذ مشروعات داخل السوق المحلية وخارجها.