وزيرة الثقافة: رؤية مشتركة لتطوير الصناعات الإبداعية مع جامعة السوربون الجديدة

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماع عمل رفيع المستوى مع دانيال موشارد، رئيس جامعة "السوربون الجديدة"، بمقر الجامعة في العاصمة الفرنسية باريس.

شهد اللقاء حوارا فكريا موسعا ركز على استراتيجيات تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وفي مقدمتها السينما، والمسرح، والفنون السمعية البصرية، والدراما.



وأكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع أن الرؤية الحالية للعمل الثقافي في مصر ترتكز على إتاحة الفرص المعرفية واكتشاف المواهب الواعدة بين الشباب في مختلف المحافظات والمناطق الإقليمية؛ مشيرة إلى أهمية المزج بين العمق الأكاديمي الدولي والممارسة الميدانية لإثراء المشهد التنويري.



وأوضحت وزيرة الثقافة أن جامعة "السوربون الجديدة" تمثل نموذجا عالميا في ربط العلوم الإنسانية بالفنون الحية، وهو ما تسعى الوزارة للاستفادة منه في بناء قدرات جيل جديد من الكتاب والسينمائيين القادرين على صياغة محتوى إبداعي يعزز ريادة القوى الناعمة المصرية دوليا.