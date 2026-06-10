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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة الثقافة من باريس: شراكات جديدة مع المؤسسات الثقافية الفرنسية لتعزيز التبادل الفني والإبداعي

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال الشرقاوي

تواصل الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تحركاتها المكثفة في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حضورها الثقافي دوليًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى المؤسسات الثقافية والفنية الفرنسية، بما يدعم التبادل الإبداعي بين البلدين ويعزز مكانة الثقافة المصرية على الساحة العالمية.


وخلال زيارتها الرسمية، عقدت وزيرة الثقافة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ومؤسسات ثقافية فرنسية بارزة، تناولت سبل توسيع التعاون في مجالات الفنون والموسيقى والسينما والتراث، إلى جانب دعم برامج التبادل الأكاديمي والتدريب الفني.
وفي هذا السياق، التقت الدكتورة جيهان زكي بالسيدة آن كلير ليجندر، رئيسة معهد العالم العربي بباريس والمستشارة السابقة للرئيس الفرنسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي وتطوير شراكات جديدة في مجالات الإبداع المعاصر وصون التراث الثقافي.
وأكدت وزيرة الثقافة أن العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والتقدير المشترك للإرث الحضاري للبلدين، مشيرة إلى حرص الوزارة على توسيع الحضور الثقافي المصري دوليًا من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الكبرى.
وأوضحت أن معهد العالم العربي يعد من أبرز المنصات الثقافية المعنية بالتعريف بالحضارة العربية وإبراز إسهاماتها الفكرية والفنية، مؤكدة أهمية تطوير برامج مشتركة تسهم في تقديم صورة متكاملة عن الثقافة المصرية المعاصرة، إلى جانب إبراز ثراء التراث المصري وتنوعه.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتنظيم معارض فنية وفعاليات ثقافية مشتركة، والتعاون في مجالات الموسيقى والفنون والأنشطة الفكرية، بما يتيح فرصًا أكبر للتبادل الثقافي بين المبدعين والمؤسسات في البلدين.
كما أبدت رئيسة معهد العالم العربي اهتمامًا خاصًا بالتعاون في مجال السينما، مشيرة إلى أن مكتبة المعهد تضم أرشيفًا مهمًا للأفلام العربية، من بينها عدد كبير من الأفلام المصرية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تنظيم فعاليات وعروض خاصة بالسينما المصرية في باريس. كما طرحت إمكانية إتاحة أفلام مترجمة إلى اللغة العربية لعرضها ضمن الأنشطة الثقافية بقصور الثقافة في مصر.
وفي محور آخر من الزيارة، عقدت وزيرة الثقافة لقاءً مع السيدة كلارا واغنر، المديرة المسؤولة عن العلاقات المؤسسية والدولية بمدينة الموسيقى – أوركسترا باريس، إلى جانب رئيسة الكونسرفاتوار الوطني الفرنسي، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الموسيقي والفني بين مصر وفرنسا.
وناقش الجانبان تنظيم حفلات وعروض موسيقية مشتركة في البلدين، بما يعكس تنوع الموروث الثقافي المصري والفرنسي، ويسهم في توطيد العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين. كما أكدا أهمية توسيع إتاحة المحتوى الثقافي والفني أمام الجمهور، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وفي مجال التعليم الفني، تناولت المباحثات آليات دعم التعاون الأكاديمي بين المؤسسات المتخصصة في البلدين، من خلال إيفاد طلاب المعهد العالي للكونسيرفاتوار المصري إلى المؤسسات الفرنسية المتخصصة، وتفعيل برامج تبادل طلاب الفنون والموسيقى، بما يتيح فرصًا أوسع لاكتساب الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية.
كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون الأورومتوسطي في مجالي الثقافة والفنون، وتشجيع الإنتاجات الفنية المشتركة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية في المنطقة، بما يسهم في بناء فضاء ثقافي متوسطي أكثر تفاعلًا وتكاملاً.
وتعكس اللقاءات التي أجرتها وزيرة الثقافة في باريس توجهًا مصريًا واضحًا نحو توسيع الشراكات الثقافية الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير العمل الثقافي والفني، بما يدعم المبدعين المصريين ويعزز من حضور الثقافة المصرية في المحافل الدولية.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة العاصمة الفرنسية باريس الدولة المصرية المؤسسات الثقافية

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