وزيرة الثقافة تنعى عبد العزيز مخيون: صاحب تجربة فنية متفردة

نعت الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، الذي رحل بعد مسيرة فنية وإبداعية استثنائية، أثرى خلالها الحياة الثقافية والفنية المصرية والعربية بعشرات الأعمال المتميزة التي جسدت قيم الفن الرفيع ورسخت مكانته كأحد أبرز رموز الإبداع المصري.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الراحل كان صاحب تجربة فنية متفردة، جمع فيها بين الموهبة الأصيلة والثقافة العميقة والوعي بقضايا مجتمعه، فكان حلمه الدائم أن يجعل الفن وسيلة للتنوير المجتمعي وبناء الوعي، وقد امتلك فلسفة خاصة في الأداء واختيار أدواره، جعلت من أعماله انعكاسًا صادقًا للإنسان المصري وقضاياه وتطلعاته.

وقالت إن الفنان الكبير عبد العزيز مخيون كان صاحب بصمة ورسالة، آمن بدور الفن والإبداع في الارتقاء بالوجدان الإنساني وترسيخ قيم الجمال والمعرفة، مقدمًا أعمالًا ستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال لما تحمله من قيمة فنية وفكرية وإنسانية.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه وتلاميذه وجموع الفنانين والمثقفين، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد تعرض الفنان عبد العزيز مخيون فى أيامه الأخيرة إلى أزمة صحية شديدة نقل على أثرها إلى المستشفى، ليكتشف الأطباء معاناته من التهاب رئوي مصحوب بضيق في التنفس، ليبقى تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته، لتتحول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى رسائل للدعاء له بالشفاء.

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

وكشف نقيب الممثلين أن الجنازة ستُشيّع اليوم عقب صلاة العصر في مسقط رأس الراحل بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث يُوارى الجثمان الثرى وسط حضور أفراد الأسرة وعدد من الفنانين ومحبيه.

في السياق نفسه، نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان الراحل عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، مشيدًا بمشواره الفني الطويل، مؤكدًا أنه ظل حاضرًا في الساحة الفنية حتى اللحظات الأخيرة، وحرص دائمًا على تقديم أدوار ذات قيمة فنية بعيدًا عن حجم الدور.

وأشار الشناوي إلى أن عبد العزيز مخيون ترك إرثًا فنيًا مهمًا في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والإذاعة، لافتًا إلى أن أعماله ستظل علامة بارزة في تاريخ الفن المصري.

ومن المنتظر أن تشهد الجنازة حضور عدد من نجوم الوسط الفني لتشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل في محافظة البحيرة.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون في أبو حمص، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.