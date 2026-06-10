اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

توفى صباح اليوم "الأربعاء" الفنان عبد العزيز مخيون، عن عمر يناهز الـ80 عاما، بعد أن قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي تظل علامة فى تاريخ الفن العربي.

وقد تعرض الفنان عبد العزيز مخيون فى أيامه الأخير الى أزمة صحية شديدة نقل على أثرها إلى المستشفى، ليكتشف الأطباء معاناته من التهاب رئوي مصحوب بضيق في التنفس، ليبقى تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته، لتتحول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى رسائل للدعاء له بالشفاء.

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

وكشف نقيب الممثلين أن الجنازة ستُشيّع اليوم عقب صلاة العصر في مسقط رأس الراحل بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث يُوارى الجثمان الثرى وسط حضور أفراد الأسرة وعدد من الفنانين ومحبيه.

في السياق نفسه، نعي الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان الراحل عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، مشيدًا بمشواره الفني الطويل، مؤكدًا أنه ظل حاضرًا في الساحة الفنية حتى اللحظات الأخيرة، وحرص دائمًا على تقديم أدوار ذات قيمة فنية بعيدًا عن حجم الدور.

وأشار الشناوي إلى أن عبد العزيز مخيون ترك إرثًا فنيًا مهمًا في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والإذاعة، لافتًا إلى أن أعماله ستظل علامة بارزة في تاريخ الفن المصري.

ومن المنتظر أن تشهد الجنازة حضور عدد من نجوم الوسط الفني لتشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل في محافظة البحيرة.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون، في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.