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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون.. اعرف موعد ومكان الجنازة

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
أحمد البهى

توفي منذ قليل الفنان عبد العزيز مخيون، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة ، اليوم، عقب صلاه العصر، بمنطقة ابو حمص البحيرة. 

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

ولد الفنان عبد العزيز مخيون، في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وله خمسة أبناء.

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