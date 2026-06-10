قبل وفاته .. عبد العزيز مخيون وجه الشكر لفنان شهير

توفي منذ قليل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عامًا.





ومن المقرر تشييع جثمان الراحل عقب صلاة العصر من مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وكان الراحل قد تعرض لوعكة صحية خلال الشهور الماضية، وكشف في أحد منشوراته عبر موقع «فيسبوك» عن مساندة الفنان عمرو سعد له، بعدما تواصل مع جهات متخصصة بحالته في الولايات المتحدة وألمانيا، ووجه له الشكر .





وكان آخر أعمال الفنان الراحل عبد العزيز مخيون مسلسل «إفراج»، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.





وشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر



