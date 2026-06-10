صورة من الزمن الجميل.. شريف منير يشارك لقطة تجمعه بكمال الشناوي وأحمد حلمى

استعاد الفنان شريف منير ذكريات مميزة من أرشيفه الفني، بنشر صورة نادرة جمعته بالفنان الراحل كمال الشناوي داخل إحدى دور العرض السينمائي، وظهر إلى جانبهما الفنان أحمد حلمي، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعى

ونشر شريف منير الصورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، مستعيدًا أجواء العرض الخاص لفيلم «سهر الليالي»، أحد أبرز الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

وأرفق منير الصورة بتعليق قال فيه: «مع الأستاذ كمال الشناوي من العرض الخاص لفيلم سهر الليالى».

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم باللقطة النادرة التى جمعت عددا من نجوم الفن، كما استعاد كثيرون ذكريات الفيلم وأبطاله الذين تركوا بصمة مميزة فى السينما المصرية.