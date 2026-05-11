يوسف الشريف يتصدر منصة أكس بعد حلقة واحد من الناس.. ويكشف كواليس فن الحرب ورؤيته للمنافسة الفنية

تصدرت حلقة الفنان يوسف الشريف مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” عبر قناة الحياة، قائمة التريند رقم 1 في مصر على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وذلك بعد عرضها في حلقة خاصة على مدار يومي الأحد والاثنين.

وخلال اللقاء، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي النجم يوسف الشريف، الذي تحدث عن مسلسله الأخير “فن الحرب” الذي عُرض في موسم رمضان، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وحظي بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

وكشف الشريف خلال الحوار عن رؤيته في اختيار أبطال أعماله الفنية، موضحاً أهمية تقديم شخصيات يحبها الجمهور وتعتمد على الحكمة بدلاً من العنف المباشر، كما أشار إلى بعض ردود الفعل والصدمة التي أثارتها أحداث المسلسل لدى المشاهدين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الأسئلة حول المنافسة الدرامية في موسم رمضان، حيث أجاب الشريف عن طبيعة المنافسة بين النجوم، وما إذا كانت تُعد “حرب تكسير عظام” أم مجرد سباق فني، كما تحدث عن أسلوبه في تقديم بعض المشاهد التي تعتمد على الخداع ضمن أحداث العمل.

 المشاركة كبطل ثانٍ 

كما تناول الحوار تساؤلات حول موقفه من المشاركة كبطل ثانٍ على أفيش الأعمال الفنية، إضافة إلى حديثه عن أصعب “لغز” واجهه في حياته الفنية أو الشخصية ولم يصل إلى حل له حتى الآن.

