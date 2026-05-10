عمرو الليثي يكرم الفنان يوسف الشريف عن دوره بمسلسل فن الحرب ويهديه درعا

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج واحد من الناس استضاف الاعلامي د. عمرو الليثي ، النجم الكبير يوسف الشريف

وفي بداية الحلقة كرم الإعلامي د. عمرو الليثي نيابة عن الشركة المتحدة وأهداه درع تكريم برنامج واحد من الناس وقناة الحياة ، عن مسلسله" فن الحرب " والذي أذيع في شهر رمضان ، وحقق نسب مشاهدة عالية ونال استحسان المشاهدين والنقاد.



وقال الفنان والنجم يوسف الشريف ان مسلسل " فن الحرب " يرجع تسميته الي كتاب فن الحرب وانا تأثرت جدا به ، وفكرة المسلسل جاءت من رواية اجنبية في السبعينات ولكن تم تناولها بشكل جديد ومختلف ، مشيدا بهذا الكتاب وانه ليس تجاري ولكن به عمق وتم استخدامه في الحروب والخطط العسكرية.

واضاف ان سبب اختفاءه عن الشاشة لفترة انه لم يكن اعتزال ، وطوال تلك الفترة انني كنت حريص علي ان اكون موجود ولكن بالشكل الذي يناسب احترامي للمشاهد والمتلقي ، ولدية رؤية معينه فيما اقدمه ولو لم يتحقق تلك الشروط ما عنديش مشكلة في عدم الظهور ، وغيابي من الممكن ان يعود الي اسباب واهداف اخري ويهمني ان اعود بشكل جديد ومختلف ويناسب المشاهد.

واوضح ان المسلسل حقق نجاح يعود الي منظومة كاملة من انتاج وإخراج ومن قصة كتاب فن الهرب ومن السيناريو وهناك روح رائعة بين فريق العمل ومخرج رائع في الدراما ، ونتناقش كثير ونخرج بافضل شئ وهذا يحدث طوال التصوير ، وان شخصية زياد طوال احداث المسلسل كانت مرعبة بالنسبة لي لانني لم اقدمها من قبل وكنت قلق ومرعوب من هذه الشخصية وكان مسار نقاش بيني وبين المؤلف والمخرج ، وكواليس التصوير شهدت تدريب وتعاون وقدمت دور جديد به لمسة كوميدية ، وحتي اول يوم لعرض المسلسل كنت مرعوب من ردود الفعل والحمد لله كنت سعيد بردود الفعل.

وتابع ان فريق الكامل بالكامل كان مركز جدا ويحاول تقديم افضل ما لديه وهذا وضح مع كافة النجوم من ريم مصطفي وشيري عادل ، وايضاً محمد جمعة ممثل قوي وإسلام ابراهيم كوميديان رائع وغيرهم من نجوم العمل.

واشار الي انني قدمت ادوار متنوعة علي مدار مسيرتي وهناك خطر دائم حول الشخصية ، ولكني لم اقدم اي شخصية تشبه شخصية زياد بمسلسل فن الحرب.