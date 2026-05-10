الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يقرر إعفاء رؤساء الوحدات المحلية بالكوم الأحمر وبرطس وإحالتهم للتحقيق للإهمال الجسيم

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية مطولة بعدد من قرى مركزي أوسيم وكرداسة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء والوقوف على مدى انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وخلال جولته بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أوسيم كلف المحافظ برفع إحدى مناطق الفرز العشوائي للمخلفات مشددا علي رفع تجمعات القمامة المتواجدة بعدد من النقاط بالقرية . 

كما رصد المحافظ وجود إشغالات بطريق جزيرة محمد بالكوم الأحمر، ووجه برفعها الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام.
ووجه المحافظ بتحرير محاضر لعدد من المحلات التجارية بشارع الكوم الأحمر – أوسيم، لقيامها برش المياه بالطريق العام، بما يتسبب في إعاقة الحركة والإضرار بالمظهر الحضاري.
وخلال الجولة ضبط المحافظ عددًا من حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الكوم الأحمر، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة التعديات في مهدها.
كما رصد المحافظ تجمعات للقمامة بقرية شنبارى، بالإضافة إلى نقطة تجمع للمخلفات خلف مقر الوحدة المحلية بالكوم الأحمر، موجهًا بسرعة رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.
وقرر محافظ الجيزة إعفاء رئيس قرية الكوم الأحمر من مهام عمله وإحالته للتحقيق وذلك بسبب ما تم رصده من أوجه تقصير وإهمال جسيم في مستوى النظافة والتعامل مع مخالفات البناء . 
كما أبدى المحافظ استياءه من تدني مستوى النظافة بوحدة برطس التابعة لمركز أوسيم إلى جانب رصد أعمال بناء مخالف على الأراضي الزراعية، موجهًا بسرعة إزالة المخالفات والتعامل الحاسم معها.
وقرر المحافظ إعفاء رئيس قرية برطس من مهام عمله وإحالته للتحقيق بسبب القصور الجسيم وعدم المتابعة الميدانية.
وكلف المحافظ برفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة بمناطق زاوية ثابت ومدخل الزيدية وطريق سعد زغلول، مع المتابعة المستمرة لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى.
كما كلف المحافظ بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب المحافظ، وعضوية السكرتير العام وقطاع المتابعة الميدانية لمراجعة جميع النقاط الخاصة بأعمال البناء المخالف وحالة النظافة التي تم رصدهم والتعامل الفوري معها . 
وخلال جولته رصد المحافظ أعمال حرق للمخلفات بطريق البراجيل إلى جانب وجود تجمعات للقمامة وإشغالات، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع المخلفات بصورة عاجلة.
وفي مركز كرداسة، تابع المحافظ حالة النظافة بطريق المنصورية، حيث رصد تجمعات للقمامة بجوار شارع الرشاح والطريق الأبيض ونقاط فرز عشوائي للمخلفات بمدخل السوق وشارعي البركة وبلال بن رباح، موجهًا بسرعة رفع المخلفات وإزالتها . 
ووجه المحافظ برفع الإشغالات المتواجدة قبل السوق القديم بطريق المنصورية، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
كما ضبط المحافظ أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بمدخل شارع السوق وأبو رواش ووجه بإزالتها على الفور إلى جانب إزالة هنجر مخالف بطريق المنصورية.

