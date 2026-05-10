نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بالبدرشين ويوجه بزيادة معدلات التنفيذ

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز البدرشين، وذلك في اطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وقد تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقري ميت رهينة، وأبو صير وسقارة.

واستمع الشهابي، خلال الجولة التفقدية لشرح تفصيلي عن مراحل العمل بمشروعات الصرف الصحي، مشددا على إزالة اي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات ورفع معدلات التنفيذ طبقا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

كما تفقد نائب النائب موقع هبوط الصرف الصحي بشارع الأمام الشافعي وشارع عباس عناني بمدينة البدرشين، ووجه الشهابي، بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في أعمال اصلاح الهبوط.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع مبنى مجلس مدينة البدرشين الجديد، وذلك في إطار تكليفات الدكتور المحافظ بالمتابعة المستمرة لمشروعات التطوير المؤسسي ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير المنشأت الإدارية وتحديث البنية الإدارية ورفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يسهم في تقديم خدمات حكومية تليق بالمواطن

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، زينهم ادريس رئيس مركز البدرشين، ومي صلاح الدين المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وأحمد فرغلي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة وعبد الرحمن الصمدي مدير مشروعات الصرف الصحي بمركز البدرشين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وايمان عباس مدير عام الاسكان ومسؤولي الصرف الزراعي والشركات المنفذة للأعمال.