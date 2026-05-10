محافظ الجيزة يبحث مع نواب النواب والشيوخ تطوير الخدمات والمشروعات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر وسط المحافظة والتي تضم مناطق الجيزة، بولاق الدكرور، العجوزة، العمرانية، الطالبية، الهرم، ٦ أكتوبر،الشيخ زايد، الواحات البحرية، والدقي وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنواب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية والخطط التنموية الجارية والمستقبلية بمختلف القطاعات إلى جانب استعراض أبرز المطالب والاحتياجات الجماهيرية والعمل على وضع حلول واقعية وسريعة للتعامل معها.



وأكد محافظ الجيزة أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مشيرًا إلى أن المحافظة حققت تحسنًا ملحوظًا في مستوى النظافة العامة خلال الفترة الماضية مع استمرار تنفيذ خطط تطوير المنظومة ودعمها بحلول وآليات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية ملموسة بالشوارع والمحاور.



كما تناول اللقاء جهود المحافظة في مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة من خلال التوسع في إنشاء مراكز إيواء مجهزة " شلاتر " بشمال وجنوب المحافظة وفق الأساليب الإنسانية المعتمدة.

وفي قطاع الصحة ناقش المحافظ موقف عدد من المشروعات والخدمات الصحية حيث كلف بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوحدة الصحية بالكونيسة تمهيدًا لدخولها الخدمة إلى جانب دراسة إنشاء وحدة صحية جديدة بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة ودعم الوحدة الصحية بميت عقبة بالتجهيزات والخدمات اللازمة بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.



كما وجّه الأنصاري بتوفير مقر مؤقت لوحدة صحية بصفط اللبن لحين الانتهاء من إنشاء الوحدة الجديدة بالمنطقة مع الإسراع في تشغيل قسم الحروق بمستشفى بولاق الدكرور لدعم الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القطاع.



وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وفيما يتعلق بقطاع النقل الجماعي شدد المحافظ على ضرورة إحكام السيطرة على مواقف السرفيس بحي بولاق الدكرور ورفع كفاءة منظومة المتابعة والرقابة لحين الانتهاء من تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمواقف.



كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات المرتبطة بقطاع التعليم حيث جرى بحث تطوير مدرستين بمنطقتي كفر الجبل ونزلة البطران بحي الهرم إلى جانب دراسة استغلال قطعة أرض فضاء بحي الطالبية لإقامة مدارس جديدة بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.



وفي إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الأسواق الحضارية ناقش المحافظ مقترح استغلال قطعة أرض بشارع عدوي سليم المتفرع من ترعة الزمر لإقامة سوق حضاري يخدم أهالي المنطقة ويسهم في الحد من الإشغالات العشوائية.



كما شملت المناقشات دراسة تنفيذ عدد من المطبات الصناعية بشوارع ترسا، وأحمد عرابي، والبحر الأعظم، وجامعة الدول العربية، بهدف الحد من حوادث عبور المشاة وتحقيق السيولة والانضباط المروري.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بطريق سقارة وترعة المريوطية، إلى جانب حصر المناطق التي تحتاج إلى أعمال رد الشيء لأصله بمختلف قطاعات المحافظة .



جاء ذلك بحضور: هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والعميد وائل حسن مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النواب: محمد علي، عمر زايد، إيهاب منصور، محمد إسماعيل، وحسام المندوه ، وصبورة السيد، علي خليفة ، سلمان الأسيوطي، طارق عبد العزيز، أحمد الوليد، هبة غالي، عمرو رشاد، محمد سلطان، وسيم كمال، أحمد الشناوي، ومحسن البطران، وجيلان عطية، وأحمد الجبيلي، شذى حبيب، جرجس لاوندي ، هشام دسوقي، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والإدارات التنفيذية.