مياه الجيزة تكثف جهودها لاستكمال إصلاح تسريب الخط أمام محطة مترو أم المصريين.. صور

تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، من جهودها لاصلاح،خط مياه قطر 1000 مم، بشارع ربيع الجيزي بجوار محطة أم المصريين، بعد تسريب مفاجيء مرة آخرى لمياه الشرب للمرة الثانية خلال يومين.

حيث دفعت الشركة بفرق الصيانة والطوارئ، وسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة لسرعة الانتهاء من الأعمال بعد تجددها مرة آخرى، لإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح التسريب المفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي بجوار محطة مترو أم المصريين، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة والطوارئ عملت على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة عودة المياه تدريجيًا إلى مناطق: «المنيب – ساقية مكي – البحر الأعظم – العمرانية – الكونيسة»، وتحسن ضغوط المياه بمناطق: «الهرم – فيصل»، عقب الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.