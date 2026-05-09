محافظ الجيزة يتابع تطهير ترع الشبرامنتية وسقارة ومصرف العزيزية بالبدرشين

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات والتراكمات وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الحالة البيئية بمختلف القطاعات.

وشملت الأعمال تنفيذ حملات تطهير ورفع المخلفات من ترعة الشبرامنتية بنطاق سقارة وأبوصير إلى جانب تطهير ترعة سقارة القبلية بنطاق أبورجوان والمرازيق والشنباب بمركز ومدينة البدرشين بما يسهم في تحسين كفاءة المجاري المائية وضمان انتظام تدفق المياه.



كما تابع محافظ الجيزة أعمال تطهير ورفع المخلفات بمصرف العزيزية بنطاق قرية العزيزية مع الدفع بالمعدات اللازمة لرفع نواتج التطهير والتعامل الفوري مع أي تراكمات حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ الجيزة استمرار حملات التطهير ورفع المخلفات بشكل دوري مع المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق الاستفادة المطلوبة منها.