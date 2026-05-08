محافظ الجيزة : غلق مقاهي مخالفة بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتصدي الحاسم للتعديات على الطريق العام من قبل المقاهي والكافيهات والمحال التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت تكليفات محافظ الجيزة خلال جولته المسائية الممتدة بعدد من شوارع حي الهرم، والتي شملت شوارع الشيشيني واللبيني وفيصل ويوسف السباعي ومنطقة ١٦ عمارة، إلى جانب مدخل شارع كعبيش من ناحية المريوطية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على حالة النظافة والإشغالات على أرض الواقع.

ووجه محافظ الجيزة بغلق عدد من المقاهي المخالفة والمتعدية على الطريق العام بشارع اللبيني، مع التحفظ على المضبوطات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مؤكدًا عدم السماح بأي تجاوزات تعوق حركة المواطنين أو المركبات.

كما كلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل بمراجعة ورفع كفاءة مستوى النظافة بالجزيرة الوسطى بشارع الملك فيصل، مع تنفيذ أعمال متابعة شاملة لشارع اللبيني بطوله على الجانبين والجزيرة الوسطى، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة بالمنطقة.