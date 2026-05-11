قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس قوة الحضور المصري داخل أفريقيا
سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟
فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟
مادة جديدة لطلاب الثانوي العام .. إجراءات مشددة وكاميرات لمنع الغش في الامتحانات
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف الشريف : لم ولن أتدخل في عمل المخرج .. وأحب تقديم أعمال جيدة تحمل المفاجآت

يوسف الشريف
يوسف الشريف
محمود محسن

أكد الفنان يوسف الشريف أنه يحرص على الالتزام بدوره كممثل دون التدخل في عمل المخرج، مشيراً إلى أن علاقته بجميع المخرجين قائمة على الاحترام والتعاون، وأنه يركز فقط على تقديم أداء جيد داخل العمل الفني.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انه يفضل الأعمال التي تعتمد على التشويق والأفكار غير التقليدية، والتي تتضمن مفاجآت وألغازاً، معتبراً أن هذا النوع من الدراما هو الأقرب له وللجمهور على حد سواء، ويسعى دائماً لتقديم أشكال فنية مختلفة في كل تجربة جديدة يخوضها.

وفيما يتعلق بمسألة الأجور، قال إنه لا يعرف ما إذا كان الأعلى أجراً بين نجوم جيله، لأنه لا يطّلع على ما يتقاضاه الآخرون، لافتاً إلى أن المقارنات بين الفنانين تمثل مشكلة في حد ذاتها، حيث تخلق حالة من الضغط غير الصحي، مؤكداً أن نجاح أي فنان لا يعني بالضرورة فشل الآخرين.

وأضاف أنه لا يجد أي مشكلة في نجاح زملائه، بل يسعد بذلك، ويهتم فقط بأن يقدم عملاً فنياً جيداً، مشيراً إلى أن نجاح أي عمل يعتمد على حسن الاختيار وقوة الأداء.

كما تحدث عن أسلوب حياته، موضحاً أنه لا يميل إلى حضور المهرجانات كثيراً، ويفضل البقاء في المنزل لمتابعة أعماله ومشاهدة المباريات، مع احتفاظه بعدد كبير من الصداقات، لكنه يفضل الظهور في المناسبات عند الضرورة فقط.

وفيما يخص التعاون الفني، أكد أنه لا يمانع المشاركة في أعمال تجمعه بنجوم آخرين، بشرط ملاءمة السيناريو وقوة الإنتاج، إلا أنه لا يفضل أن يكون “البطل الثاني” على أفيش الفيلم، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يكرر نفسه فنياً ولا يدخل في منافسات مع أحد.

 يسعى لتقديم أعمال ناجحة

وأشار الشريف إلى أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة للتركيز على خطواته السينمائية، نافياً وجود أي ميول للصراعات الفنية، ومعتبراً نفسه “كتاباً مفتوحاً” يسعى لتقديم أعمال ناجحة دون الدخول في خلافات.

يوسف الشريف المخرج المخرجين العمل الفني مفاجآت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

المشمش

ظهر فى السوق .. اعرف فوائد المشمش للصحة والبشرة والشعر

شوربة لسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

شكلمة

الشكلمة.. حلوى جوز الهند تخطف القلوب بمذاقها الناعم وطريقتها السهلة

بالصور

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد