يوسف الشريف : لم ولن أتدخل في عمل المخرج .. وأحب تقديم أعمال جيدة تحمل المفاجآت

أكد الفنان يوسف الشريف أنه يحرص على الالتزام بدوره كممثل دون التدخل في عمل المخرج، مشيراً إلى أن علاقته بجميع المخرجين قائمة على الاحترام والتعاون، وأنه يركز فقط على تقديم أداء جيد داخل العمل الفني.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انه يفضل الأعمال التي تعتمد على التشويق والأفكار غير التقليدية، والتي تتضمن مفاجآت وألغازاً، معتبراً أن هذا النوع من الدراما هو الأقرب له وللجمهور على حد سواء، ويسعى دائماً لتقديم أشكال فنية مختلفة في كل تجربة جديدة يخوضها.

وفيما يتعلق بمسألة الأجور، قال إنه لا يعرف ما إذا كان الأعلى أجراً بين نجوم جيله، لأنه لا يطّلع على ما يتقاضاه الآخرون، لافتاً إلى أن المقارنات بين الفنانين تمثل مشكلة في حد ذاتها، حيث تخلق حالة من الضغط غير الصحي، مؤكداً أن نجاح أي فنان لا يعني بالضرورة فشل الآخرين.

وأضاف أنه لا يجد أي مشكلة في نجاح زملائه، بل يسعد بذلك، ويهتم فقط بأن يقدم عملاً فنياً جيداً، مشيراً إلى أن نجاح أي عمل يعتمد على حسن الاختيار وقوة الأداء.

كما تحدث عن أسلوب حياته، موضحاً أنه لا يميل إلى حضور المهرجانات كثيراً، ويفضل البقاء في المنزل لمتابعة أعماله ومشاهدة المباريات، مع احتفاظه بعدد كبير من الصداقات، لكنه يفضل الظهور في المناسبات عند الضرورة فقط.

وفيما يخص التعاون الفني، أكد أنه لا يمانع المشاركة في أعمال تجمعه بنجوم آخرين، بشرط ملاءمة السيناريو وقوة الإنتاج، إلا أنه لا يفضل أن يكون “البطل الثاني” على أفيش الفيلم، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يكرر نفسه فنياً ولا يدخل في منافسات مع أحد.

يسعى لتقديم أعمال ناجحة

وأشار الشريف إلى أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة للتركيز على خطواته السينمائية، نافياً وجود أي ميول للصراعات الفنية، ومعتبراً نفسه “كتاباً مفتوحاً” يسعى لتقديم أعمال ناجحة دون الدخول في خلافات.