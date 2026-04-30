عودة قوية لـ نوستالجيا باند بمشاركة شريف منير في حفلات صيف 2026

تستعد فرقة نوستالجيا باند بمشاركة الفنان شريف منير وعدد من الأعضاء للعودة مجددًا إلى الساحة الفنية، من خلال سلسلة من الحفلات الغنائية التي تنطلق خلال الأيام المقبلة ضمن موسم صيف 2026، في خطوة ينتظرها جمهور الموسيقى الحية ومحبو الأغاني الكلاسيكية بإعادة توزيع عصري.

وتُعد نوستالجيا باند تجربة موسيقية مختلفة تقوم على إعادة إحياء أشهر الأغاني التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، لا سيما تلك التي قُدمت ضمن أفلام سينمائية حققت نجاحًا كبيرًا، وتقدم الفرقة هذه الأعمال برؤية حديثة تجمع بين الحفاظ على روحها الأصلية وإضفاء لمسة موسيقية متجددة تتماشى مع ذوق الجيل الحالي.

ويظهر شريف منير خلال الحفلات بدور مميز، حيث يشارك كعازف درامز أساسي، في انعكاس واضح لشغفه بالموسيقى، وهو ما يضفي طابعًا شخصيًا وتفاعليًا على العروض الحية.

شهدت فرقة “نوستالجيا باند” خلال الفترة الأخيرة نشاطًا فنيًا ملحوظًا، حيث أحيت عددًا من الحفلات التي لاقت استحسانًا واسعًا من الجمهور، وسط تفاعل كبير عكس الشعبية المتنامية للفرقة على الساحة الموسيقية، مما يعزز من التوقعات بنجاح جولتها الصيفية المرتقبة .

وتأتي هذه النجاحات في ظل إدارة فنية يقودها عمر أحمد، الذي يحرص على تطوير الأداء العام للفرقة وتقديم محتوى موسيقي يجمع بين الأصالة واللمسة العصرية، ما ساهم في تعزيز حضور “نوستالجيا باند” في مختلف الفعاليات.

وتتضمن قائمة الأغاني التي تقدمها الفرقة مجموعة من أشهر الـsoundtracks السينمائية، من بينها أعمال من أفلام سهر الليالي وشورت وفانلة وكاب وعريس من جهة أمنية والتوربيني، حيث يتم تقديمها بتوزيعات موسيقية جديدة تمنحها طابعًا معاصرًا مع الحفاظ على هويتها الأصلية.

وتتكون فرقة نوستالجيا من إسلام التونى ومحمد العشري ومحمد شبل وعمر أحمد وعلاء فراج وعمر التودى .