لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته

قبل أيام من إعلان نتيجته في الشهادة الإعدادية الازهرية ،شاء القدر أن ينتقل الطالب عبد الرحمن إلى جوار ربه إثر حادث تصادم أودى بحياته .. واحتفلت أسرته بنجاحه وسط الدموع والحزن على فراقه..

حزن ودموع

خيّم الحزن على أهالي قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية بعد وفاة الطالب عبد الرحمن رمضان فوزي محمد إثر تعرضه لحادث تصادم مأساوي وذلك قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الجميع.

لفتة إنسانية

وفي لفتة إنسانية حرص الدكتور سيد الجنيدي وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية على تقديم واجب العزاء لأسرة الطالب الراحل ومواساتهم في مصابهم الأليم كما قدم التهنئة لوالديه بنجاح نجلهما في الشهادة الإعدادية الأزهرية مؤكدًا أن تفوق عبد الرحمن سيظل مصدر فخر واعتزاز وأن رحيله لا يمحو أثر اجتهاده وسيرته الطيبة.

الطالب الراحل كان مثالًا للخلق والاجتهاد

وأكد وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية أن الطالب الراحل كان مثالًا للخلق والاجتهاد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.