قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة أوليفر تري بعد تصادم طائرتين
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن
القصة الكاملة لوفاة سيدة بعد وضعها بـ11 يوما في الاسماعيلية..ماذا حدث؟
ليالي المونديال تنطلق من الغربية.. 50 شاشة عملاقة توحد الجماهير خلف حلم منتخب مصر
مانشستر سيتي يدعم مرموش ودوكو قبل قمة مصر وبلجيكا
اجتماع عاجل في الاتحاد التونسي.. وإقالة صبري اللموشي تلوح في الأفق بعد خماسية السويد
لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته
شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية
تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج
دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي
حبس هاني شكري 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي والإساءة إليهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى
محمد الطحاوي

قبل أيام من إعلان نتيجته في الشهادة الإعدادية الازهرية ،شاء القدر أن ينتقل الطالب عبد الرحمن إلى جوار ربه إثر حادث تصادم أودى بحياته .. واحتفلت أسرته بنجاحه وسط الدموع والحزن على فراقه..

حزن ودموع

خيّم الحزن على أهالي قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية بعد وفاة الطالب عبد الرحمن رمضان فوزي محمد إثر تعرضه لحادث تصادم مأساوي وذلك قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الجميع.

لفتة إنسانية 

وفي لفتة إنسانية حرص الدكتور سيد الجنيدي وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية على تقديم واجب العزاء لأسرة الطالب الراحل ومواساتهم في مصابهم الأليم كما قدم التهنئة لوالديه بنجاح نجلهما في الشهادة الإعدادية الأزهرية مؤكدًا أن تفوق عبد الرحمن سيظل مصدر فخر واعتزاز وأن رحيله لا يمحو أثر اجتهاده وسيرته الطيبة.

الطالب الراحل كان مثالًا للخلق والاجتهاد

وأكد وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية أن الطالب الراحل كان مثالًا للخلق والاجتهاد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

الشهادة الإعدادية المنطقة الأزهرية بالشرقية لفتة إنسانية حادث تصادم وفاة الطالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

ترشيحاتنا

نائب محافظ الأقصر يبحث 40 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

نائب محافظ الأقصر يبحث 40 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُسلّم 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ويؤكد استمرار التيسيرات

الاولي علي الشهادة الإعدادية الأزهرية

أولى شهادة إعدادية أزهرية مكرر بجنوب سيناء: اجتهدت وربنا كافئني

بالصور

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد