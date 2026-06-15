مانشستر سيتي يدعم مرموش ودوكو قبل قمة مصر وبلجيكا

وجه نادي مانشستر سيتي رسالة خاصة إلى اثنين من نجومه الدوليين، عمر مرموش وجيريمي دوكو، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وبلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخبان لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا، في صراع مبكر على صدارة المجموعة.

وقبيل انطلاق اللقاء، حرص النادي الإنجليزي على إظهار دعمه للاعبيه، حيث نشر عبر حساباته الرسمية صورة تجمع مرموش ودوكو بقميص مانشستر سيتي، مرفقة برسالة تمنيات بالتوفيق للثنائي قبل المواجهة المرتقبة بينهما على الساحة الدولية.

ويمثل عمر مرموش أحد أبرز الأوراق الهجومية في صفوف منتخب مصر، بينما يعول المنتخب البلجيكي على سرعة ومهارات جيريمي دوكو، ما يضفي طابعًا خاصًا على المواجهة التي ستجمع زميلي مانشستر سيتي وجهاً لوجه في كأس العالم.