الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ارتفعت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم2026، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن قنوات مجانية تنقل مبارايات كأس العالم، وعلى رأسها القناة الجزائرية والمغربية.

تقام أولي مباريات دور المجموعات في كأس العالم بين مصر وبلجيكا اليوم علي ملعب استاد لومين ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد ماتش مصر وبلجيكا 2026

تقام مباراة مصر وبلجيكا مساء اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لكأس العالم202

القناة الأرضية الجزائرية

القمر: نايل سات (7° غرباً)

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Megogo Sports

القمر: أسترا (4.8° شرقاً)

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 30000

القنوات الفرنسية M6 وW9

القمر: يوتلسات (9° شرقاً)

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

قناة M4 Sport المجرية

القمر: يوتلسات (9° شرقاً)

التردد: 11958

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

القنوات البلغارية BNT 1.2.3

القمر: يوتلسات (16° شرقاً)

التردد: 13910

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 12537

قناة Slovenija TV2

القمر: يوتلسات (16° شرقاً)

التردد: 11512

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

قناة المغربية الرياضية Arriadia HD

القمر: عرب سات (26° شرقاً – سهيل سات)

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

القنوات التركية

تحظى القنوات التركية بشعبية كبيرة لدى المشاهد العربي، ومن أبرزها:

TRT 4K

TRT Sport

وتتميز بإتاحة عدد كبير من المباريات مجانا مع جودة بث عالية.

القنوات الإسبانية

يمكن متابعة العديد من مباريات البطولة عبر:

La 1 HD

La 2 HD

وتقدم القناتان تغطية مجانية لعدد من أبرز مباريات كأس العالم.

القنوات البريطانية

تنقل هيئة الإذاعة البريطانية BBC وشبكة ITV مباريات البطولة مجانا داخل المملكة المتحدة، سواء عبر البث التلفزيوني أو المنصات الرقمية التابعة لها.

قنوات مجانية إضافية لمتابعة البطولة

إلى جانب القنوات الرئيسية، تتوافر خيارات أخرى لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، من بينها: بعض القنوات المفتوحة التابعة لشبكات البث الرياضية في المنطقة.

قناة Cuatro الإسبانية.

قناة RTP البرتغالية.