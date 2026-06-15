صحف بلجيكا: حان وقت استعادة الهيبة أمام منتخب مصر

استأثرت مواجهة منتخب بلجيكا أمام منتخب مصر باهتمام واسع من وسائل الإعلام البلجيكية، التي تابعت استعدادات "الشياطين الحمر" للمباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026، وسط تطلعات لتحقيق بداية قوية بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في عدد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ويستضيف ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، المواجهة المرتقبة بين مصر وبلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهما بالمونديال.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

من جانبها، ركزت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية على قائد المنتخب البلجيكي كيفين دي بروين، مؤكدة جاهزيته لخوض كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، رغم خوضه عددًا أقل من المباريات التحضيرية مقارنة بالنسخ السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات دي بروين التي أثنى خلالها على زميله جيريمي دوكو، مؤكدًا أن وجوده في الخط الأمامي يمنح المنتخب حلولًا هجومية متنوعة ويساعده على تقديم أفضل مستوياته داخل الملعب.

واعتبرت صحيفة "7sur7" أن مواجهة مصر تمثل الانطلاقة الحقيقية لمنتخب بلجيكا في البطولة، مؤكدة أن الفريق يتطلع لاستعادة مكانته بين كبار المنتخبات العالمية عندما يواجه كتيبة حسام حسن بقيادة محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني البلجيكي يعول على خبرة دي بروين وإمكانات دوكو الهجومية من أجل تحقيق الفوز على الفراعنة وافتتاح المشوار المونديالي بأفضل صورة ممكنة.