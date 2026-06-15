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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتظرين فرحة كبيرة.. أحمد موسي يدعم منتخب مصر قبل مباراة بلجيكا

احمد موسي
احمد موسي
علا محمد

يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026 ، حيث يواجه منافسه بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.


وكتب الإعلامي أحمد موسي :"بسم الله توكلنا على الله 
يبدأ منتخبنا الوطني اليوم مباراته المهمة في كأس العالم أمام منتخب بلجيكا.
ثقة في الله ،وثقة في رجال منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن سنقدم مباراة تليق بمصر وما تملكه من نجوم في مقدمتهم العالمي محمد صلاح .

وأضاف أحمد موسي  :"ندعو الله أن يوفقنا ويحقق لنا النصر .هيا يا أبطال فرحوناااااااا وفرحوا ١١٠ ملايين منتظرين فرحة كبيرة.
١١٠ ملايين خلف منتخبهم بكل قوة ".


وختم موسي :"منتخب مصر يقدر
منتخب مصر رجاااال
منتخب مصر عازم على الفوز 
نشجع منتخبنا حتى آخر ثانية .اللهم حقق لنا النصر ".

ويسعى منتخب مصر للخروج بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة أمام بلجيكا، للحفاظ على حظوظ التأهل لدور الـ 32 من كأس العالم لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا 
ويصادف منتخب مصر تفوقه التاريخي على بلجيكا بعد لعب 5 مباريات على مدار التاريخ، حيث حقق الفراعنة الفوز في 4 مناسبات وفازت بلجيكا في لقاء وحيد.

البداية كانت في ودية عام 1920 وحينها فاز منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 4-2 وتكرر انتصار الفراعنة في اللقاء الودي لعام 1999 بنتيجة 1-0

وفي القاهرة فاز الفراعنة على بلجيكا وديا عام 2005 بنتيجة 4-0 بينما كان الانتصار الوحيد لبلجيكا في 2018 وديا بنتيجة 3-0.

كانت أخر مواجهة بينهما وديا في 2022 وحينها حقق الفراعنة الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب لومن فيلد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين منتخبين يمتلكان عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات الدولية، مما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا منذ صافرة البداية.

وتضم المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي مصر وبلجيكا، منتخبي إيران ونيوزيلندا، وهو ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.

منتخب مصر بطولة كأس العالم كأس العالم بلجيكا حسام حسن

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