الشياطين الحمر في الطريق.. منتخب مصر يبحث عن بداية مثالية رغم صعوبة المواجهة البلجيكية

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي مساء اليوم الإثنين على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

موعد المباراة وآمال جماهيرية كبيرة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات الجماهير المصرية لرؤية منتخب الفراعنة يحقق بداية قوية في مشواره بالمونديال ويعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

جارسيا يفرض السرية على خططه الفنية

رفض الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للمنتخب البلجيكي الكشف عن ملامح تشكيله أو خططه الفنية قبل مواجهة مصر مؤكدًا أن فريقه استعد خلال الفترة الماضية لأكثر من سيناريو تكتيكي.

وأشار جارسيا إلى أن منتخب بلجيكا خاض عدة تجارب ودية اعتمد خلالها على طرق لعب مختلفة، موضحًا أن الغموض يحيط كذلك بأسلوب لعب المنتخب المصري، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

دفاع رباعي يقود الشياطين الحمر أمام الفراعنة

كشفت تقارير صحفية بلجيكية أن جارسيا يميل إلى الاعتماد على خط دفاع رباعي خلال مواجهة المنتخب المصري، وهو الأسلوب الذي ظهر به المنتخب البلجيكي خلال إحدى مبارياته الودية الأخيرة.

ومن المنتظر أن يقود تيبو كورتوا حراسة المرمى، بينما يتولى كل من توماس مونييه وتيموثي كاستاني وأفراد الخط الخلفي مهمة تأمين الدفاع، مع منح أدوار هجومية أكبر للثنائي جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد على الأطراف.

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا

بحسب صحيفة "7sur7" البلجيكية، من المتوقع أن يبدأ المنتخب البلجيكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توماس مونييه – نجوي – ميشيل – تيموثي كاستاني.

خط الوسط: أمادو أونانا – يوري تيليمانس – كيفن دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – شارل دي كيتيلاري – جيريمي دوكو.

دكة بدلاء مليئة بالنجوم

يمتلك المنتخب البلجيكي العديد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء، يتقدمها روميلو لوكاكو وأكسيل فيتسل وأليكسيس سايليمايكيرز، إلى جانب مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق خلال مجريات اللقاء، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة للتعامل مع سيناريوهات المباراة المختلفة.

ضربة دفاعية لبلجيكا قبل ضربة البداية

يتلقى المنتخب البلجيكي ضربة قبل انطلاق مشواره في البطولة بعد تأكد غياب المدافع ديباست بسبب الإصابة ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن بدائل لتعويض هذا الغياب في الخط الخلفي.

صلاح يقود أحلام الفراعنة في المونديال

يدخل المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا مع الاعتماد على خبرات القائد محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

ويأمل الفراعنة في استغلال مباراة اليوم لتوجيه رسالة قوية لمنافسيهم في المجموعة السابعة وتحقيق انطلاقة مثالية تعزز من فرصهم في بلوغ الأدوار الإقصائية.

بلجيكا تبحث عن استعادة بريقها العالمي

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البلجيكي لاستعادة مكانته على الساحة الدولية بعد سلسلة من النتائج المخيبة في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق بداية قوية في كأس العالم 2026 تمنحه دفعة معنوية نحو الأدوار المتقدمة.