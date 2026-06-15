خالد الغندور: مباراة بلجيكا فرصة مهمة لمنتخب مصر لإثبات نفسه

قال الإعلامي ونجم نادي الزمالك السابق خالد الغندور، إن مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا تمثل اختبارًا حقيقيًا لقياس قدرات وإمكانيات اللاعبين أمام منتخب قوي يصنف سادس أوروبا وتاسع العالم.

وأضاف الغندور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”،أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لمنتخب مصر لإثبات نفسه أمام أحد المنتخبات الكبرى، متمنيًا التوفيق للفريق الوطني في ضربة البداية، قائلًا: “قولوا يا رب.. مصر تفرح النهاردة”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا في تمام العاشرة مساء الإثنين، على ملعب لومن فيلد، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة قوية ينتظرها الجمهور العربي .

ويقع منتخبا مصر وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تُعد من المجموعات القوية في البطولة.