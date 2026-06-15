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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن : تأجيل مناقشة ملف الراحلين في الوقت الحالي بسبب أزمة القيد

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر بالزمالك تأجيل مناقشة ملف الراحلين في الوقت الحالي بسبب أزمة القيد.


وكتب أحمد حسن عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي:"مصدر بالزمالك: تأجيل مناقشة ملف الراحلين في الوقت الحالي بسبب أزمة القيد".

تشهد أزمة مستحقات اللاعب المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق تطورا جديدا داخل أروقة النادي في ظل محاولات مكثفة لإنهاء الخلاف القائم مع نادي اتحاد طنجة المغربي والذي حصل على حكم يُلزم الزمالك بسداد نحو 900 ألف دولار، إلى جانب مستحقات اللاعب نفسه.

الزمالك يجهز الدفعة الأولى من التسوية.

استقر مسؤولو الزمالك على تحريك الملف ماليا خلال الفترة الحالية من خلال تجهيز مبلغ 300 ألف دولار كدفعة أولى من إجمالي المستحقات المقررة على النادي، والتي سيتم سدادها على ثلاث دفعات.

ويأتي هذا التحرك بهدف إعادة فتح باب التفاوض مع اتحاد طنجة ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية تُنهي الأزمة وتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤثر على موقف النادي في القضايا الدولية.

محاولات لاحتواء الأزمة القانونية وملف إيقاف القيد

تسعى إدارة الزمالك من خلال هذه الخطوة إلى تحسين موقفها أمام الجهات القضائية الرياضية، خاصة فيما يتعلق بملف إيقاف القيد التأديبي، حيث يأمل النادي في الحصول على مرونة من الأطراف المعنية بعد بدء سداد المستحقات.

كما تهدف المفاوضات إلى بناء أرضية اتفاق تضمن إنهاء النزاع بشكل نهائي وتفادي أي عقوبات مستقبلية.

الإعلامي أحمد حسن أحمد حسن الزمالك مستحقات اللاعب المغربي عبد الحميد إدارة الزمالك

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