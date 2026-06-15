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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحى سند يهاجم مجلس الزمالك: فقدوا المصداقية بوعود مسكنة وصمت مرفوض

فتحي سند
فتحي سند
محمد بدران

شن الناقد الرياضي فتحي سند هجومًا حادًا على إدارة نادي الزمالك، محملًا مجلس الإدارة مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجماهير تستحق معرفة الحقيقة كاملة بشأن الأوضاع الإدارية والمالية التي تهدد مستقبل الفريق.

وقال فتحي سند، خلال تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم"، إن على إدارة الزمالك أن تتحمل مسؤولياتها وتخرج عن صمتها لتكشف الحقائق كاملة حول أسباب الأزمات الطاحنة التي تهدد مسيرة النادي، مشددًا على أن سياسة الصمت أو تقديم الوعود غير الواضحة لم تعد مقبولة لدى الجماهير.

وأضاف أن المصارحة والشفافية هما الطريق الوحيد لاستعادة ثقة الجماهير في متخذي القرار، موضحًا أن كشف الحقائق من شأنه أن يدفع الجماهير إلى التعاطف مع النادي والمشاركة في البحث عن حلول للأزمات الحالية، مؤكدًا أن "السكوت أحيانًا ليس من ذهب".

وأكد سند أن ما يحدث داخل الزمالك يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن إدارة النادي تتحمل مسؤولية الأزمات المستمرة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن التصريحات المتكررة بشأن حل أزمات القيد والرخصة والسيولة المالية لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأوضح الناقد الرياضي أن الوعود التي تخرج من داخل مجلس الإدارة أصبحت في نظر الكثيرين مجرد "عبارات مسكنة" لا تعالج أصل الأزمة، لافتًا إلى أنه لا يميل إلى المجاملات أو محاولة تهدئة الجماهير على حساب الحقيقة.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد، أن الوضع الحالي داخل الزمالك معقد للغاية، متسائلًا عن كيفية بداية الفريق للموسم الجديد في ظل التحديات والأزمات القائمة، والتي تتطلب حلولًا سريعة وحاسمة للحفاظ على استقرار النادي ومسيرته الرياضية.

فتحى سند الزمالك الازمات ايقاف القيد

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