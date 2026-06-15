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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة في ملف مستحقات عبد الحميد معالي بين الزمالك واتحاد طنجة

عبدالحميد معالي
عبدالحميد معالي
منتصر الرفاعي

تشهد أزمة مستحقات اللاعب المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق تطورا جديدا داخل أروقة النادي في ظل محاولات مكثفة لإنهاء الخلاف القائم مع نادي اتحاد طنجة المغربي والذي حصل على حكم يُلزم الزمالك بسداد نحو 900 ألف دولار، إلى جانب مستحقات اللاعب نفسه.

الزمالك يجهز الدفعة الأولى من التسوية

استقر مسؤولو الزمالك على تحريك الملف ماليا خلال الفترة الحالية من خلال تجهيز مبلغ 300 ألف دولار كدفعة أولى من إجمالي المستحقات المقررة على النادي، والتي سيتم سدادها على ثلاث دفعات.

ويأتي هذا التحرك بهدف إعادة فتح باب التفاوض مع اتحاد طنجة ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية تُنهي الأزمة وتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤثر على موقف النادي في القضايا الدولية.

محاولات لاحتواء الأزمة القانونية وملف إيقاف القيد

تسعى إدارة الزمالك من خلال هذه الخطوة إلى تحسين موقفها أمام الجهات القضائية الرياضية، خاصة فيما يتعلق بملف إيقاف القيد التأديبي، حيث يأمل النادي في الحصول على مرونة من الأطراف المعنية بعد بدء سداد المستحقات.

كما تهدف المفاوضات إلى بناء أرضية اتفاق تضمن إنهاء النزاع بشكل نهائي وتفادي أي عقوبات مستقبلية.

زيارة وفد الزمالك للمغرب وموقف اللاعب

وكان وفد من الزمالك قد توجه إلى المغرب مؤخرًا لعقد جلسات مع اللاعب ووكيله لمناقشة المستحقات المالية المتأخرة والتي تقدر بنحو 900 ألف دولار.

ورغم الجهود المبذولة لم تُحسم الأمور بشكل نهائي خلال الزيارة حيث تمسك اللاعب بضرورة التوصل أولًا لاتفاق مع اتحاد طنجة قبل الدخول في أي تسوية تخص مستحقاته الشخصية.

خطوات مقبلة لحسم الملف

من المنتظر أن يتم تحويل الدفعة الأولى إلى نادي اتحاد طنجة فور الانتهاء من تجهيزها، على أن تُستكمل بعدها جولة جديدة من المفاوضات بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى تسوية شاملة تُنهي الملف بالكامل.

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