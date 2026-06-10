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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إجمالي إيرادات الأفلام.. 7dogs نمبر وان.. ومحمد رمضان نمبر 2

أفلام عيد الأضحى
أفلام عيد الأضحى
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، وتضم عددا من الأفلام هي: “ أسد “ و”الكلام علي إيه"، و«7dogs»، و«إذما». 

ونستعرض في السطور التالية إجمالي إيرادات الأفلام.

فيلم 7dogs

احتل فيلم 7dogs، صدارة إيرادات السينما بعدما حقق إيرادا بلغ 159,726,477 جنيه، ليعتلي صدارة الترتيب. 

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر على التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره أحمد عز لمحاربة هذه العصابة.

فيلم أسد 

بينما حقق  فيلم أسد، للفنان محمد رمضان، 76,989,232 جنيه. 

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة. 

فيلم الكلام على إيه 

وحقق  فيلم الكلام على إيه، 69,029,623 جنيه. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف. 

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داوود وسلمى أبو ضيف، رابعا، بإيراد بلغ 25,011,105 جنيه. 

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق.

فيلم 7dogs فيلم أسد فيلم الكلام على إيه فيلم إذما إيرادات الأفلام كريم عبد العزيز أحمد عز محمد رمضان

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