في ذكراه.. قصة زواج عبد الحي أديب وأولاده مشاهير

تحل اليوم ذكرى رحيل أحد أهم كتاب السيناريو في الوطن العربي حاصد الجوائز والتكريمات؛ الأديب عبد الحي أديب الذي رحل عن عالمنا يوم 10 يونيو عام 2007.

ولد أديب بالمحلة الكبرى لأسرة تتمسك بالعادات والتقاليد، وكانت تؤمن بضرورة إثبات ذاتها وتفوقها في مختلف المجالات.

بداية حياة عبد الحي أديب الفنية

تأثر في حياته بأستاذه ومثله الأعلى السيناريست أبو السعود الإبياري الذي استمد منه الكثير من لمساته وبصماته في دنيا الكتابة، الأمر الذي جعله يتميز بالعديد من الجمل والمصطلحات عند معالجة أي موضوع، وبالتالي كان له هذا التميز والتفرد في بحر من أهم بحور العمل الفني وهو كتابة الحوار والسيناريو.

نزح إلى القاهرة كي يتألق ويعرض مواهبه في الكتابة، حتى كان أول عمل له وهو الفيلم الأشهر “باب الحديد”، الذي أخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين، وعندما ذاع صيته ولقي قبولا واسعا، بدأ في كتابة العديد من الأفلام التي تميزت بالرصد الاجتماعي لجميع ظواهر المجتمع، وهو ما ظهر في جميع أفلامه منها فيلم أم العروسة وامرأة في الطريق والخبز المر والبدروم وسعد اليتيم ومذكرات مراهقة وامرأة واحدة لا تكفي، حتى كانت نهاية رحلته في عالم الكتابة من خلال فيلم ليلة البيبي دول الذي أثار حوله الكثير من الجدل.

زواج عبد الحي أديب

تزوج عبد الحي أديب من السيدة بسيمة الفخراني عام 1949، وأنجب منها ثلاثة ذكور الأكبر هو الإعلامي الشهير عماد الدين أديب، ثم المخرج عادل أديب الذي أخرج واحدا من أعمال والده وهو فيلم “ليلة البيبي” الذي انتهى منه في 2008 بعد وفاة والده بعام واحد، ثم الإعلامي عمرو أديب.

وفي صباح يوم الأحد الموافق 10 يونيو عام 2007، توفى عبد الحي أديب عن عمر ناهز 79 عاما في أحد مستشفيات سويسرا، حيث كان يعالج هناك من مرض بالقلب.