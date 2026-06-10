قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاته.. تفاصيل الساعات الأخيرة ورحلة مرض عبد العزيز مخيون
صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»
تداول إجابات جبر إعدادية الدقهلية والأقصر وعلوم المنيا على جروبات الغش بتليجرام
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة
اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه
الصحة تغلق مركز الماسة الطبي بالمرج.. وضبط مخزن أدوية غير مرخص
جروبات الغش تنشر حل دراسات إعدادية الجيزة بعد25 دقيقة من توزيعه باللجان
قبل ما تنزل.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 يونيو
الذهب في أدنى مستوى له منذ 11 أسبوعا.. تراجع جديد لأسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم
لو مش معاك فلوس تتصدق ردد هذا الدعاء
قبل وفاته.. عبد العزيز مخيون: سيد صادق صديق عمري والجمهور كان مشتاقًا لرؤيته
البلوجر أوتاكا أمام المحكمة غدا على خلفية اتهامه بالاتجار في المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة زواج عبد الحي أديب وأولاده مشاهير

عبد الحي أديب
عبد الحي أديب
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل أحد أهم كتاب السيناريو في الوطن العربي حاصد الجوائز والتكريمات؛ الأديب عبد الحي أديب الذي رحل عن عالمنا يوم 10 يونيو عام 2007.

ولد أديب بالمحلة الكبرى لأسرة تتمسك بالعادات والتقاليد، وكانت تؤمن بضرورة إثبات ذاتها وتفوقها في مختلف المجالات.

بداية حياة عبد الحي أديب الفنية 

تأثر في حياته بأستاذه ومثله الأعلى السيناريست أبو السعود الإبياري الذي استمد منه الكثير من لمساته وبصماته في دنيا الكتابة، الأمر الذي جعله يتميز بالعديد من الجمل والمصطلحات عند معالجة أي موضوع، وبالتالي كان له هذا التميز والتفرد في بحر من أهم بحور العمل الفني وهو كتابة الحوار والسيناريو.

نزح إلى القاهرة كي يتألق ويعرض مواهبه في الكتابة، حتى كان أول عمل له وهو الفيلم الأشهر “باب الحديد”، الذي أخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين، وعندما ذاع صيته ولقي قبولا واسعا، بدأ في كتابة العديد من الأفلام التي تميزت بالرصد الاجتماعي لجميع ظواهر المجتمع، وهو ما ظهر في جميع أفلامه منها فيلم أم العروسة وامرأة في الطريق والخبز المر والبدروم وسعد اليتيم ومذكرات مراهقة وامرأة واحدة لا تكفي، حتى كانت نهاية رحلته في عالم الكتابة من خلال فيلم ليلة البيبي دول الذي أثار حوله الكثير من الجدل.

زواج عبد الحي أديب 

تزوج عبد الحي أديب من السيدة بسيمة الفخراني عام 1949، وأنجب منها ثلاثة ذكور الأكبر هو الإعلامي الشهير عماد الدين أديب، ثم المخرج عادل أديب الذي أخرج واحدا من أعمال والده وهو فيلم “ليلة البيبي” الذي انتهى منه في 2008 بعد وفاة والده بعام واحد، ثم الإعلامي عمرو أديب.

وفي صباح يوم الأحد الموافق 10 يونيو عام 2007، توفى عبد الحي أديب عن عمر ناهز 79 عاما في أحد مستشفيات سويسرا، حيث كان يعالج هناك من مرض بالقلب.

عبد الحي أديب السيناريست عبد الحي أديب أفلام عبد الحي أديب عمرو أديب عماد الدين أديب عادل أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

سكن لكل المصريين

خلال ساعات| تحذير عاجل بشأن شقق سكن لكل المصريين 7.. ماذا سيحدث؟

نشأت الديهي

أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

محمد شريف

قرار محمد شريف من الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

خالد عبد العزيز

خالد عبد العزيز يكشف ظاهرة فنية استثنائية جمعت عبد الحليم وكمال الطويل

عبد العزيز مخيون

رجل عظيم .. أشرف زكي ينعى عبد العزيز مخيون بكلمات موثرة

عبد العزيز مخيون

طارق علام ناعيا عبد العزيز مخيون: ترك خلفه مسيرة فنية مشرفة أثرت الحياة الثقافية والفنية

بالصور

طرح الجيل الثالث من أودي Q7 موديل 2027.. صور

أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة

بأرخص سعر.. شركة GAC تطلق أول تاكسي طائر يخلصك من الزحام

التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC

سر المطاعم في مطبخك .. طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%
طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%
طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

بدقيق الحبة الكاملة .. طريقة عمل البان كيك الحادق في المنزل

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد