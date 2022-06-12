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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

النيش لازمته إيه.. عمرو أديب: مبادرة لتسكنوا إليها فرصة لتيسير زواج الشباب

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أول فيلم لوالدي الكاتب والسيناريست عبد الحي أديب، تناول ظاهرة المغالاة في تكاليف الزواج، مؤكدا أن الدراما المصرية جسدت العذاب الذي تتعرض له الأسر المصرية لتساعد أبنائها في الزواج.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مبادرة “لتسكنوا اليها” التي أطلقها الأزهر الشريف؛ فرصة لتصحيح المسار، وتيسير الزواج للشباب.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هناك بعض العادات الخاطئة في الزواج، وهي المغالاة في تكاليفه، وهناك مقولات غريبة، مثل: إحنا بنشتري راجل، ومش بنبيع بنتنا.

وتابع عمرو أديب: "أنا عمري ما فهمت النيش إيه لازمته؟، الحاجات دي لازم تنتهي، في ناس بتسرق عشان تجوز عيالها"

عمرو أديب ام بي سي مصر زواج حكاية الدراما

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