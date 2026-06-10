تركي آل الشيخ يشيد بظهور «المعلم» حسن شحاتة: نورنا حبيبى

أبدى المستشار تركي آل الشيخ سعادته الكبيرة بظهور الكابتن حسن شحاتة أثناء حضوره عرض فيلم «7 Dogs»، الذي يواصل تحقيق نجاحات ملحوظة وإقبالًا جماهيريًا واسعًا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2026.





ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لحسن شحاتة عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «نورنا حبيبي وفرحت إنه بصحة وعافية، وشكرًا يا مهيب على الموضوع ده لأنه أسعدني كثيرًا».





وحظي الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أعربوا عن سعادتهم بظهور «المعلم» متمنيّن له دوام الصحة والعافية، باعتباره أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات



قصة فيلم 7DOGS

تدور أحداث فيلم 7DOGS فى إطار من الأكشن والتشويق، حول مهمة معقدة تجمع بين عميل فى الإنتربول وأحد أعضاء عصابة «الكلاب السبعة» لمواجهة شبكة إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات، وسط سلسلة من المطاردات والمواجهات المتصاعدة.

فيلم 7dogs

الفيلم بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، ومن إخراج الثنائى العالمى بلال العربى وعادل فلاح، بينما تستند قصة العمل إلى فكرة أصلية للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح.