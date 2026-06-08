كريم حسن شحاتة: مصطفى شوبير يمتلك عقلية وخبرة الحراس الكبار

أشاد الإعلامي كريم حسن شحاتة بالحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه كان نجم مباراة مباراة مصر والبرازيل بلا منازع، وقدم أداءً استثنائيًا أمام واحد من أقوى منتخبات العالم.

مصطفي شوبير

وقال شحاتة خلال برنامجه «كورة كل يوم» إن مصطفى شوبير تطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبات يمتلك مقومات الحارس العالمي من حيث المرونة والرشاقة وحسن التمركز والتعامل مع الكرات العالية والانفرادات.

وأضاف أن الحارس الشاب ظهر بثبات وثقة كبيرة أمام نجوم المنتخب البرازيلي، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور ورافينيا، مشيرًا إلى أنه نجح في التعامل مع الضغط الهجومي بشكل لافت.

وتابع أن شوبير أثبت نفسه خلال اللقاء وأقنع الجهاز الفني بأنه الخيار الأول في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مستواه يعكس خبرة متزايدة وثقة عالية داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه مصطفى شوبير يجعله مرشحًا قويًا ليكون أحد أبرز حراس المرمى في مصر خلال الفترة المقبلة.