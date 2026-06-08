سيف زاهر: مصطفى شوبير راح في الحتة التانية

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن الحارس مصطفى شوبير كان نجم مباراة منتخب مصر أمام البرازيل بلا منازع، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

وقال زاهر خلال برنامجه “ملعب On”، إن مصطفى شوبير “راح في الحتة التانية” خلال المباراة، وقدم مستوى استثنائيًا أمام نجوم البرازيل، مؤكدًا أنه نجح في إيقاف خطورة العديد من الهجمات، وظهر بثبات كبير تحت الضغط.

وأضاف أن مصطفى شوبير تعامل بشكل مميز مع خطورة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أنه قدم “بلوك” دفاعي قوي يفوق التوقعات، وكان أحد أهم أسباب ظهور المنتخب بشكل منظم دفاعيًا.

وأوضح زاهر أن مصطفى شوبير أصبح عنصرًا مؤثرًا في تشكيلة المدير الفني حسام حسن، بعدما أثبت نفسه في المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن مستواه في تطور مستمر ويجعله من أبرز الحراس في الفترة الحالية.

وكشف زاهر أنه التقى سابقًا بمصطفى، حيث قال له شوبير: “أنا هكون في حتة تانية”، وهو ما اعتبره انعكاسًا للثقة الكبيرة التي اكتسبها اللاعب في نفسه وقدراته خلال الفترة الأخيرة.

واختتم زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن شوبير يراهن على نفسه بشكل كبير، ويرفض التسرع في أي عروض خارجية، مفضلًا التركيز على تطوير مستواه مع المنتخب الوطني، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم.