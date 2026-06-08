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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: مصر تمتلك الآن حارسا أمينا اسمه مصطفى شوبير

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
محمد بدران

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير حارس مرمي منتخب مصر، مؤكدًا أن الكرة المصرية أصبحت تمتلك حارس مرمى شابًا يملك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون أحد أبرز الحراس خلال السنوات المقبلة.

وقال فايق، خلال تقديمه برنامج «الكورة مع فايق»، إن الحديث عن مصطفى شوبير يجب أن يكون بعيدًا عن التهويل أو التقليل، موضحًا أن الحارس الشاب يقدم نفسه بشكل متوازن ويملك العديد من المميزات الفنية المهمة.

وأضاف: «دلوقتي عند مصر حارس مرمى شاب مميز جدًا، ولا هو بين التهويل والمبالغة ولا بين التهوين، هو في المنطقة اللي تخلينا نقول إن عندنا حارس أمين».

وأشار إلى أن مصطفى شوبير يتميز بسرعة رد الفعل، والتحركات السريعة تحت القائمين، إلى جانب امتلاكه “فوت ورك” مميزًا، فضلًا عن قدرته الجيدة في التعامل مع الانفرادات والمواقف الصعبة داخل منطقة الجزاء.

وأكد الإعلامي الرياضي أن الحارس لا يزال يملك مساحة كبيرة للتطور، متوقعًا أن يظهر بمستوى أفضل خلال الفترة المقبلة مع استمرار العمل واكتساب الخبرات، خاصة في ظل الإمكانيات التي يمتلكها.

وأضاف إبراهيم فايق أن مصطفى شوبير يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب، مشيدًا بقدرته على اللعب بالقدم والمساهمة في بناء الهجمات من الخلف، إلى جانب هدوئه في التعامل مع أخطر المهاجمين.

وقال فايق: «عندي حارس مرمى بيلعب برجله ويبني هجمة كويس، وفي الانفرادات قدام أجمد ناس في الدنيا زي فينيسيوس لا خايف ولا مرتبك، واقف على رجله وشايف صح».

وتابع: «والله لو معندكش مصطفى شوبير كان هيدخل فيك خمس أهداف غير الجولين»، في إشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه الحارس في التصدي لعدة فرص خطيرة خلال المباراة.

حارس مرمي منتخب مصر مصطفى شوبير إبراهيم فايق كأس العالم

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