شيكابالا يشيد بمصطفى شوبير: أنقذ المنتخب.. ويستحق حراسة مرمى مصر والأهلي

أشاد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه الحارس مصطفى شوبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز نجوم المباراة الأخيرة للمنتخب.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، إن مصطفى شوبير لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن المنتخب كان من الممكن أن يستقبل عددًا أكبر من الأهداف لولا تألقه.

وأضاف: «لولا مصطفى شوبير ماتش امبارح كان ممكن يطلع تلاتة أو أربعة»، في إشارة إلى تصدياته الحاسمة أمام الهجمات الخطيرة.

وأكد شيكابالا أن حارس الأهلي يقدم مستويات ثابتة منذ فترة، موضحًا أنه يستحق أن يكون الحارس الأول لمنتخب مصر والنادي الأهلي، في ظل ما يملكه من إمكانيات كبيرة وثقة داخل الملعب.

وتأتي إشادة شيكابالا بعد الأداء اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير، والذي نال بسببه إشادات واسعة من الجماهير والنقاد الرياضيين خلال الساعات الماضية.