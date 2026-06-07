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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن احتراف أوفا: الدوري المصري عظيم وخرج نجوما كبار ومصطفى يلعب في الأهلي من أعظم أندية العالم

احمد شوبير
احمد شوبير
علا محمد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراح احتراف نجله مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي .

وقال شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن احتراف مصطفى ''الدوري المصري عظيم وخرج نجوم كبار، ومصطفى بيلعب في الأهلي واحد من أعظم أندية العالم''.


وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير مصطفي شوبير موعد مباراة مصر وإيران ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو

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