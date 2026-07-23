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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صالح جمعة يعلن مفاجأة: خسيت 8 كيلو وبفكر أرجع ألعب تاني

صالح جمعة
صالح جمعة
محمد بدران

كشف صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، عن رغبته في العودة إلى الملاعب من جديد، مؤكدًا أنه يعمل خلال الفترة الحالية على استعادة جاهزيته البدنية، وأنه لا يزال قادرًا على مواصلة مشواره الكروي.

وخلال ظهوره في برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، لفت الأخير الانتباه إلى التغيير في مظهر اللاعب قائلًا: "خاسس إنت يا صالح جمعة."

ورد صالح جمعة قائلًا: "خسيت 8 كيلو، وشغال كويس الفترة دي، وبفكر أرجع ألعب تاني، أنا لسه عندي 32 سنة."

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "الصيف اللي فات كان عندي عرض في الإمارات، وأنا بحب الكورة وحابب أرجع وأبقى موجود."

وأكد صالح جمعة أن شغفه بكرة القدم لم ينتهِ، مشيرًا إلى أنه يواصل العمل على نفسه من أجل استعادة مستواه والعودة للمنافسات، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويعد صالح جمعة أحد أبرز المواهب التي شهدتها الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث سبق له ارتداء قمصان إنبي والأهلي والفيصلي السعودي وسيراميكا كليوباترا، قبل أن يبتعد عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد الآن أن فكرة العودة لا تزال مطروحة بقوة بالنسبة له.

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