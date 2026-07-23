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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026 وتتويج منتخب إسبانيا باللقب عقب الفوز أمام الأرجنتين بهدف نظيف، يستعد المنتخب الأول لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2027 رفقة منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ويخوض المنتخب الجولة الأولى، حيث يواجه منتخب أنجولا يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 الساعة 9 مساءً.

الجولة الثانية

مصر vs جنوب السودان

من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الجولة الثالثة

مصر vs مالاوي.

الجولة الرابعة

مصر vs مالاوي

من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولة الخامسة

مصر vs أنجولا.

الجولة السادسة

مصر vs جنوب السودان

من 22 إلى 30 مارس 2027.

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