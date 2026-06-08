سيف زاهر: زيكو موهبة كبيرة وبدأ يفرض نفسه مع المنتخب وهدفه لن ينسى

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر يقدّم مستويات مميزة منذ انضمامه لأول مرة مع الفراعنة، مشيدًا بما يقدمه من تأثير واضح داخل الملعب.

وقال زاهر خلال برنامجه “ملعب On” إن زيكو “كان زي الوحش” في المباراة الأخيرة، حيث نجح في قطع الكرات والتحرك بشكل مميز، إلى جانب تسجيل هدف مهم، مؤكدًا أن هذا الهدف “سيظل في ذاكرة الجماهير لفترة طويلة”.

وأضاف أن اختيار المدير الفني حسام حسن للاعب كان محل جدل في البداية، إلا أن اللاعب رد بأفضل طريقة ممكنة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الثقة التي حصل عليها كانت عاملًا مهمًا في ظهوره بهذا الشكل.

وأوضح أن زيكو خاض مباراته الثانية مع المنتخب ونجح في تسجيل هدفه الثاني، بعدما سبق له التسجيل أمام منتخب روسيا، ثم واصل تألقه في مواجهة قوية أمام منتخب البرازيل، في مباريات وصفها بالتاريخية أمام مدارس كروية كبيرة.

واختتم بأن ما يقدمه زيكو مع المنتخب في هذه المرحلة يعكس حالة من التطور والثقة، مؤكدًا أن الكرة المصرية تملك عناصر واعدة قادرة على إثبات نفسها في المحافل الكبرى.