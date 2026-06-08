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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يتغزل فى مصطفى زيكو: لعب برجولة وشراسة وموهبة

زيكو
زيكو
محمد بدران

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بالمستوى الذي قدمه اللاعب مصطفى زيكو، مؤكدًا أن قرار المدير الفني حسام حسن بمنحه الفرصة أثبت نجاحه بشكل كامل خلال المباراة الأخيرة.

وقال فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، إن نجاح زيكو لا يرتبط فقط بتسجيله هدفًا، وإنما بالأداء الرجولي والشراسة التي ظهر بها داخل الملعب، إلى جانب امتلاكه موهبة واضحة وقدرة كبيرة على التحرك والتمركز.

وأضاف: «قرار حسام حسن بخصوص زيكو نجح 100%، ومش عشان الجول بس، لكن لأنه ظهر بأداء رجولي وشراسة وفي نفس الوقت عنده موهبة».

وتابع الإعلامي الرياضي مشيدًا بوعي اللاعب وتحركاته داخل منطقة الجزاء، قائلًا: «بص على تحرك زيكو، بيلعب على التوقع ومجهز نفسه، مش نايم في الدُرة ومستني الكورة توصله، بالعكس كان صاحي ومستني الغلطة وجاهز يستغلها».

وأكد فايق أن ما قدمه زيكو يُعد أمرًا مميزًا للغاية، خاصة أنه لا يزال في بداياته الدولية، موضحًا أن المباراة كانت الثانية فقط له بقميص المنتخب، وهو ما يعكس شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط.

وأشار إلى أن المباراة شهدت بعض الأخطاء من لاعبين آخرين، لكنه في المقابل يرى وجود مكاسب عديدة للمنتخب، أبرزها التألق اللافت لكل من مصطفى شوبير ومصطفى زيكو، معتبرًا أن الثنائي يمثل نقطة إيجابية مهمة للفترة المقبلة.

مصطفى زيكو منتخب مصر إبراهيم فايق كأس العالم

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