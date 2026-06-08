سيد معوض: زيكو وشوبير من أبرز مكاسب منتخب مصر في مباراة البرازيل

أكد سيد معوض نجم الاهلي السابق أن منتخب مصر خرج بعدة مكاسب مهمة من مواجهة البرازيل الأخيرة، مشيدًا بشكل خاص بالمستوى الذي قدمه الثنائي مصطفى زيكو ومصطفى شوبير.

وقال سيد معوض، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، إن مصطفى زيكو يُعد أهم مكسب للمنتخب من المباراة، مؤكدًا أن المدير الفني حسام حسن راهن عليه ومنحه الثقة، ليواصل اللاعب إثبات نفسه بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي.

وأضاف: «أهم مكسب من مباراة مصر والبرازيل هو مصطفى زيكو، كابتن حسام حسن راهن عليه، واللاعب بيسجل لتاني مباراة، والأهم إنه مش مخضوض وهو بيلعب قدام منتخب كبير زي البرازيل».

وأشار معوض إلى أن شخصية زيكو داخل الملعب وقدرته على اللعب بثقة أمام منتخبات كبرى تؤكد أن المنتخب كسب لاعبًا مهمًا للمستقبل، معتبرًا أن ظهوره بهذا الشكل يعد نقطة إيجابية كبيرة.

كما أشاد سيد معوض بالحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه حسم ملف حراسة مرمى المنتخب بعد مستواه اللافت في المباريات الكبرى.

وقال: «مصطفى شوبير خلاص أثبت إنه الحارس الأول لمنتخب مصر رسمي، الماتشات القوية اللي لعبها سواء أمام إسبانيا أو البرازيل كان نجم اللقاء، وبالتالي هو بقى رقم واحد في المنتخب».

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الأداء الذي يقدمه شوبير في المواجهات الكبيرة يعكس تطورًا واضحًا في مستواه وثقة كبيرة تحت الضغط، وهو ما يمنح الجهاز الفني استقرارًا مهمًا في مركز حراسة المرمى.