قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تغلق أجواء مطار الإمام الخميني بعد هجوم إسرائيلي
إعلام إسرائيلي: الغارات استهدفت مطار مهر آباد في طهران ومستودع طائرات مسيرة
صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي
اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات البحتة
تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟
تراجع كبير.. أسعار البيض والدواجن اليوم الإثنين 8 يونيو 2026
سعر شيفروليه سيلفرادو موديل 2026 في السعودية
الاحتلال يحذر من هجوم صاروخي إيراني.. واغلاق واسع للأجواء في العراق وسوريا
غارات إسرائيلية تهز غرب ووسط إيران وانفجارات في ثلاث مدن كبرى
تحذيرات تسونامي في الفلبين وإندونيسيا.. زلزال بقوة 8.2 ريختر وسقوط ضحية
حريق يلتهم مواسير الصرف الصحي في قرية بالمنيا.. والحماية المدنية تتدخل
مفاجأة بشأن فواكه الصيف.. هل البطيخ والخوخ وراء النزلات المعوية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض: زيكو وشوبير من أبرز مكاسب منتخب مصر في مباراة البرازيل

سيد معوض
سيد معوض
محمد بدران

أكد سيد معوض نجم الاهلي السابق أن منتخب مصر خرج بعدة مكاسب مهمة من مواجهة البرازيل الأخيرة، مشيدًا بشكل خاص بالمستوى الذي قدمه الثنائي مصطفى زيكو ومصطفى شوبير.

وقال سيد معوض، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق»، إن مصطفى زيكو يُعد أهم مكسب للمنتخب من المباراة، مؤكدًا أن المدير الفني حسام حسن راهن عليه ومنحه الثقة، ليواصل اللاعب إثبات نفسه بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي.

وأضاف: «أهم مكسب من مباراة مصر والبرازيل هو مصطفى زيكو، كابتن حسام حسن راهن عليه، واللاعب بيسجل لتاني مباراة، والأهم إنه مش مخضوض وهو بيلعب قدام منتخب كبير زي البرازيل».

وأشار معوض إلى أن شخصية زيكو داخل الملعب وقدرته على اللعب بثقة أمام منتخبات كبرى تؤكد أن المنتخب كسب لاعبًا مهمًا للمستقبل، معتبرًا أن ظهوره بهذا الشكل يعد نقطة إيجابية كبيرة.

كما أشاد سيد معوض بالحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه حسم ملف حراسة مرمى المنتخب بعد مستواه اللافت في المباريات الكبرى.

وقال: «مصطفى شوبير خلاص أثبت إنه الحارس الأول لمنتخب مصر رسمي، الماتشات القوية اللي لعبها سواء أمام إسبانيا أو البرازيل كان نجم اللقاء، وبالتالي هو بقى رقم واحد في المنتخب».

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الأداء الذي يقدمه شوبير في المواجهات الكبيرة يعكس تطورًا واضحًا في مستواه وثقة كبيرة تحت الضغط، وهو ما يمنح الجهاز الفني استقرارًا مهمًا في مركز حراسة المرمى.

زيكو شوبير منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

الكويت

بعد استهداف المطارات.. إجراء كويتي عاجل ضد إيران

ترشيحاتنا

الأهلي

من البرتغال إلى هولندا والمغرب.. سباق مشتعل لاختيار المدير الفني للأهلي

كوكا

عرض أوروبي يقترب.. نبيل كوكا: لن ألعب في مصر إلا للأهلي

شيكابالا

شيكابالا يشيد بمصطفى شوبير: أنقذ المنتخب.. ويستحق حراسة مرمى مصر والأهلي

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد