الإعلام البرازيلي يهاجم أنشيلوتي بعد مواجهة مصر.. وحسام حسن يحسم ملف حراسة المرمى

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب مباراة البرازيل حملت العديد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق باختياراته الفنية ومستقبل بعض اللاعبين داخل المنتخب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "حسام حسن تحدث في المؤتمر الصحفي عقب مباراة البرازيل عن نقطتين أعجبتاني كثيرًا، الأولى تتعلق بالاختيارات، حيث أكد أنه يعتمد على وجهة نظر فنية بحتة في اختياراته للاعبين".

وأضاف: "زيكو سجل هدفين خلال مباراتين، في الوقت الذي لم يتمكن فيه مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأساسي خلال الفترة الماضية، من تسجيل الأهداف منذ فترة".

وتابع: "الإعلام في البرازيل يهاجم كارلو أنشيلوتي بشدة، وهناك حالة من القلق بسبب الأداء أمام منتخب مصر، حتى إن بعض وسائل الإعلام البرازيلية أكدت أن المنتخب المصري كشف العديد من نقاط الضعف في المنتخب البرازيلي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "حسام حسن أشاد بمصطفى شوبير خلال المؤتمر الصحفي، وأكد أنه ضمه إلى المنتخب منذ عامين في وقت لم يكن فيه الحارس أساسيًا مع الأهلي، وأرى أن هذه الإشادة تعد إعلانًا رسميًا بأن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كأس العالم".