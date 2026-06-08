بشير التابعي: زيزو وعاشور منحا مصر شخصية هجومية أمام البرازيل.. وزيكو حلم أي مدرب

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التغييرات التي أجراها حسام حسن خلال الشوط الثاني من مواجهة البرازيل كان لها تأثير كبير على أداء المنتخب الوطني.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "تغييرات حسام حسن في الشوط الثاني أمام البرازيل غيّرت شكل أداء منتخب مصر، خاصة بعد مشاركة أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وأعتقد أن العميد فوجئ بالفعالية الهجومية التي قدمها الثنائي".

وأضاف: "مصطفى زيكو لاعب يتمناه أي مدرب، لأنه ملتزم داخل الملعب وينفذ التعليمات بشكل جيد، وحسام حسن دائمًا يحب اللاعب الذي يستمع لتعليماته ويترجمها إلى أداء إيجابي على أرض الملعب".

وتابع: "محمد صلاح لم يكن في كامل جاهزيته خلال المباراة، كما أن جميع المنتخبات في الفترة الحالية تتعامل بحذر شديد مع لاعبيها، خوفًا من تعرض أي لاعب للإصابة والغياب عن كأس العالم".

وكشف التابعي عن تشكيله الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا، قائلًا: "أفضل الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، وحمدي فتحي، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأحمد فتوح. وفي خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه".