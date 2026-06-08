قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تلوح بهجمات مدمرة.. تحذير شديد لإسرائيل وداعميها من أي رد عسكري
238.55 مليار جنيه.. أهداف تعديلات قانون المعاشات الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي
سعر الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 463 درهما
ترامب يقلل من الهجوم الإيراني: المفاوضات مستمرة.. وطرح الخيار العسكري والحصار
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية
ارتفاع سعر البترول العالمي.. العقود الآجلة لبرنت تزيد 2.67 دولار للبرميل
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا
إيران تهدد بإغلاق هرمز وباب المندب.. وتتوعد إسرائيل برد قاس
ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق
إسرائيل تتجه للرد على إيران.. وخطط عسكرية جديدة قيد التنفيذ بعد الهجوم الصاروخي
اتصالات إقليمية وتحذيرات دولية.. إيران والسعودية تبحثان التصعيد الإسرائيلي وبريطانيا تدعو للتهدئة
صلاة قيام الليل.. فضلها ووقتها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: زيزو وعاشور منحا مصر شخصية هجومية أمام البرازيل.. وزيكو حلم أي مدرب

زيزو وامام عاشور
زيزو وامام عاشور
يمنى عبد الظاهر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التغييرات التي أجراها حسام حسن خلال الشوط الثاني من مواجهة البرازيل كان لها تأثير كبير على أداء المنتخب الوطني.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "تغييرات حسام حسن في الشوط الثاني أمام البرازيل غيّرت شكل أداء منتخب مصر، خاصة بعد مشاركة أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وأعتقد أن العميد فوجئ بالفعالية الهجومية التي قدمها الثنائي".

وأضاف: "مصطفى زيكو لاعب يتمناه أي مدرب، لأنه ملتزم داخل الملعب وينفذ التعليمات بشكل جيد، وحسام حسن دائمًا يحب اللاعب الذي يستمع لتعليماته ويترجمها إلى أداء إيجابي على أرض الملعب".

وتابع: "محمد صلاح لم يكن في كامل جاهزيته خلال المباراة، كما أن جميع المنتخبات في الفترة الحالية تتعامل بحذر شديد مع لاعبيها، خوفًا من تعرض أي لاعب للإصابة والغياب عن كأس العالم".

وكشف التابعي عن تشكيله الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا، قائلًا: "أفضل الاعتماد على مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، وحمدي فتحي، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأحمد فتوح. وفي خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه".

الزمالك حسام حسن مواجهة البرازيل أحمد سيد زيزو مصطفى زيكو محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

تفاصيل التحالف بين مايكروسوفت وOpenAI لبناء أكبر مركز بيانات ذكاء اصطناعي

آيفون

تسريب صور نماذج حية لهاتف آيفون القابل للطي يكشف ملامح الابتكار السري من أبل

iPhone Ultra

تسريب براءة اختراع تاريخية لمفصلة هاتف "iPhone Ultra" القابل للطي

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد