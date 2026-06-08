اتحاد طنجة: الزمالك لم يلتزم معنا بشأن مستحقات معالي.. وصعدنا الأمر للمحكمة الرياضية

كشف عصام الطالبي نائب اتحاد طنجة المغربي، عن مستجدات أزمة اللاعب عبد الحميد معالي لاعب نادي الزمالك السابق مع النادي الأبيض.



وقال الطالبي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لا يوجد احد من نادي الزمالك تواصل معنا حتى الآن بشأن مستحقات اتحاد طنجة في عبدالحميد معالي.



وأضاف: تواجد الوفد المصري في المغرب لحل أزمة مصدق.. دون التواصل معنا اغضبنا، ولن يكون هناك باب للمفاوضات الودية والأمر انتهى بعد هذا الموقف



وتابع: الأمر الآن في يد محكمة الكاس ونحن الآن سننتظر التنفيذ، الكاس حكمت لنا ب٩٠٠ الف دولار



واختتم: الأزمة مع نادي الزمالك ليس خلاف شخصي لكنها مرتبطه بتنفيذ بنود تعاقديه واضحه للجميع، والزمالك لم يسدد مستحقات معالي في المواعيد المحددة ولم يتحدث أحد معنا لذلك سلكنا الإجراءات القانونية للحفاظ ع حقوقه.