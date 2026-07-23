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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف لمؤشر بورصة عمّان مع تداولات بــ 11.7 مليون دينار

ر بورصة عمّان
ر بورصة عمّان
أ ش أ

 سجلت بورصة عمان، في ختام تعاملات اليوم الخميس، حجم تداول إجمالي بلغ 11.7 مليون دينار، بما يعادل نحو 16.5 مليون دولار ، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 3658 عقدًا.

وعلى صعيد الأداء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق إلى 3932 نقطة، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة 0.03% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها خلال الجلسة 94 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة؛ بينما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الصناعة المكاسب بعدما ارتفع مؤشره بنسبة 0.59%، تلاه القطاع المالي بارتفاع نسبته 0.12%، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.45%.

بورصة عمان تعاملات عدد الأسهم

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