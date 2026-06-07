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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يعتذر لنجل نجم نادي الزمالك.. القصة كاملة

طارق يحي
طارق يحي
ياسمين تيسير

كشف طارق يحي نجم الزمالك السابق تفاصيل جلسه مسؤولي الاهلي مع نجله لاتمام الصلح والتنازل عن القضايا المرفوعة.

وكتب طارق يحيى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: “تم اليوم في حضور الكباتن محمد يوسف ووليد سليمان بحضورى وابني عبد الرحمن والكابتن احمد عبدالله ومستر روى وكابتن حماده صدقي وكابتن علي صقر، تقديم اعتذار من النادي الأهلي لعبد الرحمن ابني وسوف يتم في جلسه السبت القادم اما محكمه الشيخ زايد التنازل عن القضيه المرفوعه من عبد الرحمن ابني.. وعفا الله عما سلف”.

واضاف "ماذا كان قد حدث ؟.. نشبت مشاجرة في نهائي دوري الجمهورية للناشئين (مواليد 2009) بين الأهلي ونادي زد، وتطورت لاعتداء بالأيدي وتحرير محضر رسمي.

إليك التفاصيل الكاملة للأزمة التي حدثت في نهاية المباراة:

سبب الأزمة: أثناء المباراة (التي كانت تشير نتيجتها إلى تقدم فريق زد بنتيجة 3 - 1)، احتج الجهاز الفني للأهلي ونزل البدلاء لأرض الملعب.. الاعتداء: قام "عبد الرحمن سعيد" إداري فريق الأهلي بالتعدي بالضرب على "عبد الرحمن طارق يحيى" نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد (ونجل الكابتن طارق يحيى)، مما أسفر عن إصابة الأخير بجرح قطعي في الوجه استلزم 8 غرز.

الإجراءات القانونية: توجه مسؤولو نادي زد إلى قسم الشرطة في الشيخ زايد وحرروا محضراً رسمياً بالواقعة ضد إداري الأهلي.

قرارات الأندية واتحاد الكرة:

إجراء الأهلي: قرر "محمد يوسف" المدير الرياضي بالنادي الأهلي إيقاف إداري الفريق (عبد الرحمن سعيد) وإحالته للتحقيق.

عقوبات اتحاد الكرة: قررت لجنة المسابقات إيقاف وتغريم عدد من إداريي ولاعبي الفريقين، بالإضافة إلى إيقاف "وليد سليمان" (رئيس قطاع الناشئين بالأهلي) مباراة واحدة".

طارق يحي الزمالك الاهلي

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