كأس العالم 2026| منتخب مصر يتوجه إلى سبوكين مساء اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا

تتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة سبوكين الأمريكية، في العاشرة مساء اليوم، بتوقيت مصر، الثالثة عصراً بتوقيت أوهايو، استعداداً لمواجهة منتخب بلجيكا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم 2026.

وتتوجه بعثة المنتخب إلى سبوكين في رحلة طيران تستغرق 5 ساعات.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

مصر vs بلجيكا

15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.