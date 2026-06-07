لوفرين يفتح النار على سلوت بسبب محمد صلاح

هاجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول السابق، الهولندي ارني سلوت، المدير الفني السابق للريدز؛ بسبب الدولي المصري محمد صلاح.

وقال لوفرين في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالإدارة؛ أعتقد أنه شخص واحد فقط، وأعتقد أنه المدرب فقط".

وأضاف: "لم تكن علاقتهما جيدة، لنكن صريحين، أما علاقته مع يورجن كلوب، فكانت جيدة جداً.. لم تكن مثالية دائماً، لكنهما كانا يعرفان بعضهما جيداً، هذا صحيح، وكانا يثقان ببعضهما، ويحبان بعضهما، كان مو يبذل كل ما في وسعه على أرض الملعب من أجل كلوب، وكان كلوب يمنحه تلك الثقة".

لوفرين يهاجم سلوت

واختتم: "لكن (مع سلوت) كان الوضع عكس ذلك تمامًا. الأمر بهذه البساطة، والجميع يعلم ذلك، لأنه عندما تنظر إلى المواسم الثمانية أو التسعة السابقة، تجد أنه قدم أداءً رائعًا. ثم في الموسم الأخير... سيقول البعض: "أجل، لكنه قدم أداءً جيدًا أيضًا في السنة الأولى التي انضم فيها سلوت"، لكنني لا أعتقد أن ذلك كان بسبب أنه تولى قيادة الفريق كما هو، كما كان عليه بالفعل".