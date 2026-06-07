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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة نجم السيليساو تثير القلق في البرازيل قبل انطلاق كأس العالم

البرازيل
البرازيل
قسم الرياضة

أثارت إصابة اللاعب ويسلي فرانكا التي تعرض لها خلال ودية منتخب مصر في ختام استعدادات البرازيل لكأس العالم 2026 التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، القلق داخل منتخب "السيليساو".

وغادر ويسلي، مدافع روما البالغ من العمر 22 عامًا، ملعب المباراة باكيا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة وحل دانيلو بدلا منه، وذلك بعد شعوره بعدم الراحة في فخذه الأيسر.

وأوضح المدرب كارلو أنشيلوتي أن الظهير البرازيلي ويسلي سيخضع لاختبار لياقة بدنية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي وضعت مشاركته في خطر.

وقال أنشيلوتي: "سيذهب ويسلي إلى القسم الطبي لتشخيص حالته وسيخضع لبعض الفحوصات؛ لديه مشكلة عضلية وعلينا انتظار نتيجة التتشخيص غدًا، أعتقد أنه سيحظى بالوقت الكافي للتعافي والانضمام إلينا في كأس العالم هذه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين علينا اختيار شخص آخر، لدينا الوقت الكافي للقيام بذلك".

البرازيل ضد المغرب

ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة المغرب يوم السبت في نيويورك، قبل أن يواجه هايتي في فيلادلفيا يوم 19 يونيو، ثم اسكتلندا في ميامي يوم 24 يونيو.

وأوضح أنشيلوتي: "هذه المباراة منحتني ثقة أكبر بكثير قبل مباراتي الأولى ضد المغرب، لقد وصلنا إلى هذا الأسبوع الأخير وأعتقد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح." مشيرا إنه أصبح لديه "فكرة واضحة" عن تشكيلته الأساسية.

إصابة ويسلي البرازيل كأس العالم

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